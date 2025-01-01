Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати росії всю Донеччину: нехай вона залишиться розділеною

Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею замороження війни між росією та Україною на наявній лінії фронту, і заперечив, що закликав українського президента Володимира Зеленського поступитися всією територією Донецької області.



Про це він сказав журналістам на борту президентського літака, пише



«Ми вважаємо, що те, що вони повинні зробити, — це просто зупинитися на тих лініях, де вони зараз перебувають, на лініях фронту. Решту дуже важко обговорювати, якщо ви збираєтеся казати: “Ви берете це, ми беремо те”», — заявив Трамп.



На його думку, Донецька область має лишатися «розділеною так, як є», адже «78% землі вже захопила росія».



Водночас Reuters зауважує, що американський президент виступив з пропозицією припинення вогню на нинішніх лініях фронту після того, як Зеленський відмовився добровільно поступитися будь-якою територією на користь москві.



На самій зустрічі з українським лідером Трамп підштовхував Україну відмовитися від території, а також розмірковував про надання гарантій безпеки як Києву, так і москві, що збентежило українську делегацію, кажуть два джерела співрозмовники агентства.



«Це було досить погано. Послання було таким: “Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена, <якщо не укладе угоду з росією>”», — розповіло одне з джерел.



Раніше про це вже писало видання Financial Times і Washington Post. Джерела FT заявили, що президент США «відкинув карти лінії фронту» в Україні й наполягав на тому, щоб Зеленський «віддав путіну увесь Донбас», і неодноразово повторював тези, які російський глава висловив під час їхньої розмови напередодні.



За словами співрозмовників, зустріч між президентами США та України неодноразово переростала в «перепалку», під час якої Трамп «весь час лаявся».



Більше про зустріч Зеленського і Трампа



Президент США Дональд Трамп прийняв главу української держави Володимира Зеленського у Білому домі 17 жовтня. Перемовини тривали понад дві години — більше від запланованого часу.



Зеленський вийшов до журналістів сам, перед цим провівши телефонний дзвінок з європейськими лідерами.



Він подякував Трампу за зустріч, назвавши її «дуже гарною та продуктивною». Президент підтвердив, що обговорював із Трампом передання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Однак відмовився робити будь-які заяви на цю тему, пояснивши: «Сполучені Штати не хочуть ескалації».



Крім того, глава держави зауважив, що сигнали з боку росії, які вона посилає США, стали «дещо новими». Він також повідомив, що аспект територій буде обговорюватися за будь-якого формату перемовин, але зараз «найважливішим є сісти й поговорити про припинення вогню».



Водночас Трамп заявив, що зустріч із главою української держави була «дуже цікавою та щирою». Він порадив росії та Україні «зупинитися там, де вони є», та укласти мирну угоду.

