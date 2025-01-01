Трамп із криками та лайкою вимагав від Зеленського здати Путіну Донбас — FT

Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить».



Про це стверджує The Financial Times з посиланням на власні джерела, передає



За інформацією видання, зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським багаторазово перетворювалася на «кричучий матч» і переростала у перепалку на підвищених тонах. Президент США нібито постійно перебивав Зеленського, психував і лаявся, стверджують джерела FT, знайомі із ситуацією.



Як стверджують у видання, під час бесіди Трамп перебивав українського лідера, кричав та відкидав у бік карти фронту, які взяв з собою Зеленський. Глава Білого дому наполягав, щоб Україна поступилася всією територією Донецької області та повторював тези Путіна, які той озвучив напередодні в особистій бесіді.



За словами одного з європейських чиновників, поінформованого про зміст зустрічі, Трамп заявив Зеленському, що той нібито «програє війну», тому слід укласти угоду, інакше Україну знищать.



«Якщо Путін цього захоче, він знищить вас», — процитувало джерело ймовірні слова Трампа.



Українська сторона їхала до США у розрахунку одержати ракети Tomahawk, але Трамп відмовив.



Три інші європейські чиновники, знайомі з деталями обговорення в Білому домі, підтвердили, що Трамп більшу частину зустрічі читав нотації Зеленському, повторював аргументи Кремля і закликав його прийняти російську пропозицію.



«Після зустрічі Зеленський був дуже пригнічений», — повідомило одне з джерел, додавши, що європейські лідери налаштовані не оптимістично, а скоріше прагматично, плануючи подальші кроки.



За словами джерел, Росія запропонувала Україні відмовитися від залишків Донецької області в обмін на символічні поступки на півдні. Цю пропозицію озвучив і Трамп. Однак Зеленському вдалося переконати американського президента підтримати хоча б мінімум — заморожування поточної лінії фронту.





