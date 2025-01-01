Курс валют на 20 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 20 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 жовтня. Долар додав 10 коп. Євро злетів аж на 24 коп. Польський злотий зріс на 6 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,73 (+10коп.)

Курс євро
1 євро — 48,76 (+24 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,47 (+6 коп.)

