Курс валют на 20 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,73 (+10коп.)



Курс євро

1 євро — 48,76 (+24 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,47 (+6 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 жовтня. Долар додав 10 коп. Євро злетів аж на 24 коп. Польський злотий зріс на 6 коп.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 41,73 (+10коп.)Курс євро1 євро — 48,76 (+24 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,47 (+6 коп.)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію