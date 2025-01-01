Чи очікувати магнітні бурі 20 жовтня: прогноз

У понеділок, 20 жовтня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.Про це повідомляє Meteoprog.Минулої доби сонячна активність залишалася високою. Упродовж 18 жовтня зафіксували п’ять спалахів класу C та один класу M1. Такі спалахи зазвичай не мають значного впливу на геомагнітну ситуацію.Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до помірно активного рівня. Імовірність спалаху середньої потужності залишається невеликою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.За даними meteoagent, 20 жовтня очікується магнітна буря з К-індексом 3.7 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.