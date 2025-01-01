Завтра по всій Україні введуть графіки відключень світла: кого це торкнеться
19 жовтня, 23:19
У понеділок завтра, 20 жовтня, по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, однак ситуація може змінитися.
Про це повідомляється в Telegram "Укренерго".
"Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.
У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
Також в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому закликали людей слідкувати за повідомленнями на сторінках обленерго.
Окрім того, у компанії поінформували, що прямо зараз у Чернігівській області тривають погодинні відключення для побутових споживачів.
