Завтра по всій Україні введуть графіки відключень світла: кого це торкнеться

У понеділок завтра, 20 жовтня, по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, однак ситуація може змінитися.Про це повідомляється в Telegram "Укренерго"."Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак РФ по енергетичній інфраструктурі.Також в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому закликали людей слідкувати за повідомленнями на сторінках обленерго.Окрім того, у компанії поінформували, що прямо зараз у Чернігівській області тривають погодинні відключення для побутових споживачів.