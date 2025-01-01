Завтра по всій Україні введуть графіки відключень світла: кого це торкнеться

Завтра по всій Україні введуть графіки відключень світла: кого це торкнеться
У понеділок завтра, 20 жовтня, по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Поки що вони не стосуються побутових споживачів, однак ситуація може змінитися.

Про це повідомляється в Telegram "Укренерго".

"Завтра, 20 жовтня, в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Також в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому закликали людей слідкувати за повідомленнями на сторінках обленерго.

Окрім того, у компанії поінформували, що прямо зараз у Чернігівській області тривають погодинні відключення для побутових споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Завтра по всій Україні введуть графіки відключень світла: кого це торкнеться
19 жовтня, 23:19
Пасічник з Луцька, питний мед якого визнали найкращим у світі, поділився рецептом напою
19 жовтня, 22:12
Найбільше подорожчало сало: як за місяць змінилися ціни на Волині
19 жовтня, 21:15
У Франції пограбували Лувр
19 жовтня, 20:39
Медіа
відео
1/8