Пасічник з Луцька, питний мед якого визнали найкращим у світі, поділився рецептом напою
Сьогодні, 22:12
Володимир Дмитрук з Луцька, питний мед якого "З'їзд монархів 1429" здобув золоту медаль на міжнародному конгресі бджільництва в Копенгагені, готує подарунок містянам на 600-ту річницю З'їзду Європейських монархів.
Про це пасічник та заступник голови Гільдії медоварів України розповів Суспільному.
Питні меди — це були сакральні напої у IX-XI століттях в Україні
Володимир Дмитрук каже: питний мед, який визнали найкращим у світі, зварив 12 років тому.
"Народився мій внук перший Назарко. Я вирішив згідно з традицією, які були ще колись за часів Київської Русі, коли на народження дитини варили або ставили мед. От я зробив так само оцей питний мед, — говорить волинянин. — Напій прозорий, чистий, має яскраво виражений бурштиновий колір. Аромат медовий".
З його слів, питні меди — це один з найдавніших напоїв, які вживали в Україні.
"Це були сакральні напої. Тобто, їх вживали не просто як алкогольний напій, — наголошує медовар. — Є літописні згадки часів Київської Русі, 9, 10 та 11 століть. Говориться про те, що будь-які договори, будь-які події, вони були пов'язані із вживанням питних медів".
Володимир Дмитрук з Луцька — у минулому інженер-механік, зараз пасічник з 27 — річним стажем.
"Ця справа, напевно, вже стала справою мого життя. Тому що бджоли захопили мене так, що я кинув роботу і зайнявся тільки бджільництвом. А медоваріння — це одна зі складових бджільництва", — говорить бджоляр.
Перші власні напої з меду чоловік робив з 2000-х років, але вони, каже, не завжди були вдалими.
"На жаль, на той час ще не було літератури, не було технологій відпрацьовано. І кожен працював навмання, будемо так казати", — пригадує волинянин.
Секрет виготовлення питного меду
Основні компоненти питного меду — мед і вода. І ні краплі спирту, наголошує медовар.
"Рецепт: добрий мед, добра вода, правильна технологічна карта, любов пасічника і рік витримки. Оце секрет. А інших секретів немає, — зізнається Володимир Дмитрук. — Залежно від того, який ми візьмемо мед, такий буде і смак у напою".
Питний мед виготовляється процесом бродіння. Це займає орієнтовно 6-9 місяців.
"Чому наші предки називали цих людей медоварами? Бо меди варили, знімали піну, охолоджували й ставили на бродіння. Або просто в теплій воді розводили мед і ставили на бродіння. Цим і відрізняється технологія варених і ставлених медів, — говорить медовар. — Витримка робить чудеса. Бо чим довша витримка в правильних умовах та тарі, тоді набирається смак та аромат".
Питний мед-переможець ніколи не був у продажу. Бджоляр обіцяє його відтворити за власним рецептом орієнтовно за пів року. А ще лучани та гості міста матимуть можливість спробувати напій у 2029 році — на 600-річчя з’їзду Європейських монархів Володимир Дмитрук пообіцяв подарувати місту Луцьку 200 літрів питного меду.
