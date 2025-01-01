У Франції пограбували Лувр

У Франції пограбували Лувр
Сьогодні вдень в Парижі пограбували музей Лувр. Наразі він повністю закритий для відвідувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки культури Франції Рашида Даті.

За її словами, сьогодні вранці на відкритті музею сталося пограбування. Повідомлень про постраждалих немає.

Повідомляється, що злодії розбили вікна в музеї і викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси.

Як повідомляє Le Parisien, злочинці, які отримали доступ до будівлі на набережній Сени, де ведуться ремонтні роботи, "використали вантажний ліфт, щоб дістатися прямо до потрібного приміщення в галереї Аполлона".

Після чого, розбивши вікна, двоє чоловіків, під наглядом спільника, імовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці.

На сайті музею наразі уточнено, що сьогодні музей буде закритим "з виняткових причин". Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лувр, пограбування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найбільше подорожчало сало: як за місяць змінилися ціни на Волині
Сьогодні, 21:15
У Франції пограбували Лувр
Сьогодні, 20:39
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 20 жовтня
Сьогодні, 20:00
Чому в Україні збільшуються відключення світла? Міненерго назвало основні причини
Сьогодні, 19:08
Познайомилися перед операцією у Луцьку: ветеран війни та медикиня стали батьками
Сьогодні, 18:21
Медіа
відео
1/8