У Франції пограбували Лувр

Сьогодні вдень в Парижі пограбували музей Лувр. Наразі він повністю закритий для відвідувань.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки культури Франції Рашида Даті.За її словами, сьогодні вранці на відкритті музею сталося пограбування. Повідомлень про постраждалих немає.Повідомляється, що злодії розбили вікна в музеї і викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси.Як повідомляє Le Parisien, злочинці, які отримали доступ до будівлі на набережній Сени, де ведуться ремонтні роботи, "використали вантажний ліфт, щоб дістатися прямо до потрібного приміщення в галереї Аполлона".Після чого, розбивши вікна, двоє чоловіків, під наглядом спільника, імовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці.На сайті музею наразі уточнено, що сьогодні музей буде закритим "з виняткових причин". Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.