Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 20 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 жовтня

Луцьк

Небо у Луцьку буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.

Вітер 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря - вночі 0-+3 градуси. Вдень - +4-+7 градусів тепла.

Волинь

На Волині вже з самого ранку розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.

Вітер 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря - вночі -1-+3 градуси.

Вдень - +5-+7 градусів



