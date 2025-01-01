Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 20 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 жовтня
Луцьк
Небо у Луцьку буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без опадів.
Вітер 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря - вночі 0-+3 градуси. Вдень - +4-+7 градусів тепла.
Волинь
На Волині вже з самого ранку розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів.
Вітер 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря - вночі -1-+3 градуси.
Вдень - +5-+7 градусів
