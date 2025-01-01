Найбільше подорожчало сало: як за місяць змінилися ціни на Волині

Найбільше подорожчало сало: як за місяць змінилися ціни на Волині
За вересень ціни на споживчих ринках у Волинській області зросли на 0,6%. Від початку року продукти зросли на 7,9%.

Найбільше подорожчало сало. Його вартість підросла на 14,5%, повідомили у Головному управлінні статистики області, передає Суспільне.

У рейтингу продуктів, які найбільше здорожчали у ціні на другому місці — риба та продукти з неї, соняшникова олія (4,2%). Також збільшилися ціни на масло (4%), кисломолочну продукцію, молоко (2,4%), цукор (2%), сметану, макаронні вироби (1,6%), сири (1,3%), безалкогольні напої (1,2%), свинину, яловичину і телятину.

Водночас в управління статистики зафіксували зниження вартості овочів (на 12,0%) та фруктів (10,3%). Подешевшали яйця (-6,6%), рис, м'ясо птиці, продукти переробки зернових.

