20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У цей день день народження святкує заслужений лікар України вищої кваліфікаційної категорії Лідія Шепель (на фото).
Сьогодні також особисте свято відзначає мандрівник Тарас Сиротюк.
За православним календарем 20 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Олександром, Артемом, Іваном, Леонідом, Михайлом, Миколою, Павлом, Петром, Іриною.
20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози.
20 жовтня 1992 року за наказом голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України сформував Луцький загін прикордонного контролю. Цей день став днем частини.
У світі цей день відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара та Міжнародний день авіадиспетчера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні також особисте свято відзначає мандрівник Тарас Сиротюк.
За православним календарем 20 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Олександром, Артемом, Іваном, Леонідом, Михайлом, Миколою, Павлом, Петром, Іриною.
20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози.
20 жовтня 1992 року за наказом голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України сформував Луцький загін прикордонного контролю. Цей день став днем частини.
У світі цей день відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара та Міжнародний день авіадиспетчера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
20 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пасічник з Луцька, питний мед якого визнали найкращим у світі, поділився рецептом напою
19 жовтня, 22:12
Найбільше подорожчало сало: як за місяць змінилися ціни на Волині
19 жовтня, 21:15
У Франції пограбували Лувр
19 жовтня, 20:39