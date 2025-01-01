20 жовтня на Волині: гортаючи календар

У цей день день народження святкує заслужений лікар України вищої кваліфікаційної категорії(на фото).Сьогодні також особисте свято відзначає мандрівник Тарас Сиротюк.За православним календарем 20 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Олександром, Артемом, Іваном, Леонідом, Михайлом, Миколою, Павлом, Петром, Іриною.20 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день статистики, Всеукраїнський день боротьби із захворюваннями на рак молочної залози.20 жовтня 1992 року за наказом голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України сформував Луцький загін прикордонного контролю. Цей день став днем ​​частини.У світі цей день відзначають Міжнародний день кухаря і кулінара та Міжнародний день авіадиспетчера.