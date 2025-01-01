У Луцькій дитячій поліклініці впровадили інтерактивну підлогу для реабілітації
Сьогодні, 08:20
У комунальному підприємстві «Луцька міська дитяча поліклініка» реабілітацію проводять з використанням інтерактивної підлоги, яка поєднує в собі лікування та гру.
Що таке інтерактивна підлога
Інтерактивна підлога — це спеціальна мультимедійна система, яка реагує на рухи людини. Вона складається з проєктора, датчиків руху та програмного забезпечення. Система створює анімаційний світ на спеціальній підлозі, який оживає під ногами, пише misto.media.
Як це працює
Дитина рухається по підлозі: стрибає, торкається ногами певних об’єктів, бігає. А датчики тим часом фіксують рухи й змінюють зображення. Наприклад, з’являються хвилі на воді, розлітаються листочки, ловляться кульки чи рибки тощо.
Такі дії розвивають координацію, моторику, рівновагу, увагу та реакцію, розповіла у коментарі misto.media директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.
Для гіперактивних дітей обирають спокійні ігри, для дітей із затримками мовленнєвого розвитку підбирають вправи, що поєднують гру, рух і розвиток мовлення тощо.
