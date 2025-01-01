У Луцькій дитячій поліклініці впровадили інтерактивну підлогу для реабілітації

У Луцькій дитячій поліклініці впровадили інтерактивну підлогу для реабілітації
У комунальному підприємстві «Луцька міська дитяча поліклініка» реабілітацію проводять з використанням інтерактивної підлоги, яка поєднує в собі лікування та гру.

Що таке інтерактивна підлога

Інтерактивна підлога — це спеціальна мультимедійна система, яка реагує на рухи людини. Вона складається з проєктора, датчиків руху та програмного забезпечення. Система створює анімаційний світ на спеціальній підлозі, який оживає під ногами, пише misto.media.

Як це працює

Дитина рухається по підлозі: стрибає, торкається ногами певних об’єктів, бігає. А датчики тим часом фіксують рухи й змінюють зображення. Наприклад, з’являються хвилі на воді, розлітаються листочки, ловляться кульки чи рибки тощо.

Такі дії розвивають координацію, моторику, рівновагу, увагу та реакцію, розповіла у коментарі misto.media директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.

Для гіперактивних дітей обирають спокійні ігри, для дітей із затримками мовленнєвого розвитку підбирають вправи, що поєднують гру, рух і розвиток мовлення тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькій дитячій поліклініці впровадили інтерактивну підлогу для реабілітації
Сьогодні, 08:20
Трамп із криками та лайкою вимагав від Зеленського здати Путіну Донбас — FT
Сьогодні, 07:15
Де в жодному разі не можна садити хризантеми, бо хворітимуть і не ростимуть: найгірші місця
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 20 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 20 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8