У Луцькій дитячій поліклініці впровадили інтерактивну підлогу для реабілітації





Що таке інтерактивна підлога



Інтерактивна підлога — це спеціальна мультимедійна система, яка реагує на рухи людини. Вона складається з проєктора, датчиків руху та програмного забезпечення. Система створює анімаційний світ на спеціальній підлозі, який оживає під ногами, пише



Як це працює



Дитина рухається по підлозі: стрибає, торкається ногами певних об’єктів, бігає. А датчики тим часом фіксують рухи й змінюють зображення. Наприклад, з’являються хвилі на воді, розлітаються листочки, ловляться кульки чи рибки тощо.



Такі дії розвивають координацію, моторику, рівновагу, увагу та реакцію, розповіла у коментарі misto.media директорка КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксана Лєщинська.



Для гіперактивних дітей обирають спокійні ігри, для дітей із затримками мовленнєвого розвитку підбирають вправи, що поєднують гру, рух і розвиток мовлення тощо.

