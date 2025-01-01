В аварії загинув військовий із Волині

В аварії загинув військовий із Волині
У дорожньо-транспортній пригоді загинув волинянин Іван Андрусик, який проходив реабілітацію після поранення.

Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

Олег Кух висловив щирі співчуття рідним і близьким Андрусика Івана Івановича (1972 року народження), жителя селища Любешів.

Військовослужбовець брав участь у миротворчій місії в Югославії, був учасником АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. На даний час проходив реабілітацію після поранення.

Воїн трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

«Світла пам’ять і шана людині, яка присвятила своє життя служінню Батьківщині. Нехай Господь дарує спокій його душі, а рідним і близьким — сили пережити втрату», - зазначив Олег Кух.


