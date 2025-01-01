В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 10:36
У дорожньо-транспортній пригоді загинув волинянин Іван Андрусик, який проходив реабілітацію після поранення.
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Олег Кух висловив щирі співчуття рідним і близьким Андрусика Івана Івановича (1972 року народження), жителя селища Любешів.
Військовослужбовець брав участь у миротворчій місії в Югославії, був учасником АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. На даний час проходив реабілітацію після поранення.
Воїн трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
«Світла пам’ять і шана людині, яка присвятила своє життя служінню Батьківщині. Нехай Господь дарує спокій його душі, а рідним і близьким — сили пережити втрату», - зазначив Олег Кух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
Олег Кух висловив щирі співчуття рідним і близьким Андрусика Івана Івановича (1972 року народження), жителя селища Любешів.
Військовослужбовець брав участь у миротворчій місії в Югославії, був учасником АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. На даний час проходив реабілітацію після поранення.
Воїн трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.
«Світла пам’ять і шана людині, яка присвятила своє життя служінню Батьківщині. Нехай Господь дарує спокій його душі, а рідним і близьким — сили пережити втрату», - зазначив Олег Кух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський готовий до тристоронньої зустрічі в Будапешті
Сьогодні, 11:11
На Волині мотоцикліст в'їхав у бетонну плиту на недіючому блокпосту: загинули двоє людей. ДЕТАЛІ АВАРІЇ
Сьогодні, 10:42
В аварії загинув військовий із Волині
Сьогодні, 10:36
Працівниця одеського банку зливала фсб дані про клієнтів
Сьогодні, 10:11