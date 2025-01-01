У ДТП на Волині травмувалося четверо людей
Сьогодні, 16:43
Три аварії з постраждалими зареєстровані у Ковельському та Камінь-Каширському районі. Дві з них за участі двоколісних, загалом у ДТП травмувалося четверо осіб.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, між селами Залісся та Вільшанка 64-річний водій автомобіля Hundai не врахував дорожню обстановку, зʼїхав у кювет та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок цього - він і 61-річна пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
Близько 20 години, у селі Самари 31-річний скутерист не впорався з керуванням та впав із двоколісного. З травмами його госпіталізували до лікарні.
А в селі Оленине водій мотоцикла допустив наїзд на 4-річну дівчинку. Керманич з місця ДТП втік. Дитину із забоями та саднами госпіталізували до медзакладу, її життю і здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейські оперативно встановили причетного до ДТП водія транспортного засобу. Ним виявився неповнолітній - 17-річний житель сусіднього населеного пункту.
За трьома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП зʼясовують під час досудових розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Так, між селами Залісся та Вільшанка 64-річний водій автомобіля Hundai не врахував дорожню обстановку, зʼїхав у кювет та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок цього - він і 61-річна пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.
Близько 20 години, у селі Самари 31-річний скутерист не впорався з керуванням та впав із двоколісного. З травмами його госпіталізували до лікарні.
А в селі Оленине водій мотоцикла допустив наїзд на 4-річну дівчинку. Керманич з місця ДТП втік. Дитину із забоями та саднами госпіталізували до медзакладу, її життю і здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейські оперативно встановили причетного до ДТП водія транспортного засобу. Ним виявився неповнолітній - 17-річний житель сусіднього населеного пункту.
За трьома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП зʼясовують під час досудових розслідувань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як вибрати картридж для пом'якшення води: головні критерії
Сьогодні, 17:04
20 жовтня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Олегом Троцюком
Сьогодні, 17:03
У ДТП на Волині травмувалося четверо людей
Сьогодні, 16:43
Бабине літо прийде після різкого похолодання: коли й яких змін чекати від погоди в Україні
Сьогодні, 15:15