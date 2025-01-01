У ДТП на Волині травмувалося четверо людей

Три аварії з постраждалими зареєстровані у Ковельському та Камінь-Каширському районі. Дві з них за участі двоколісних, загалом у ДТП травмувалося четверо осіб. 

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, між селами Залісся та Вільшанка 64-річний водій автомобіля Hundai не врахував дорожню обстановку, зʼїхав у кювет та зіткнувся із придорожнім деревом. Внаслідок цього - він і 61-річна пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому. 

Близько 20 години, у селі Самари 31-річний скутерист не впорався з керуванням та впав із двоколісного. З травмами його госпіталізували до лікарні. 

А в селі Оленине водій мотоцикла допустив наїзд на 4-річну дівчинку. Керманич з місця ДТП втік. Дитину із забоями та саднами госпіталізували до медзакладу, її життю і здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейські оперативно встановили причетного до ДТП водія транспортного засобу. Ним виявився неповнолітній - 17-річний житель сусіднього населеного пункту. 
За трьома фактами аварій слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП зʼясовують під час досудових розслідувань.
