У Єврокомісії повідомили, що санкції не забороняють путіну в’їзд до ЄС





Про це пише Аніти Гіппер.



На щоденному брифінгу Єврокомісії журналісти почали розпитувати, чи домовленість президента США Дональда Трампа з правителем РФ про зустріч у Будапешті, столиці Угорщини, суперечить існуючим санкціям ЄС.



"Путін і Лавров – під санкціями про замороження активів, але не забороною на поїздки. Тож це їх не стосується… Зустріч ще не підтверджена, ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії. Але якщо вона буде, то, суто за фактами – для них немає заборони на в'їзд", – сказала речниця.



Її також запитали, як літак з очільником Кремля може фізично опинитися у Будапешті з огляду на те, що ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків, і чи означає це, що Єврокомісії доведеться давати для цього окремий виняток.



Вона зазначила, що для прольоту літака з путіним відповідний виняток повинні будуть надати окремі країни-члени.



На запитання щодо ставлення Єврокомісії до можливості зустрічі Трампа і путіна у Будапешті заступник головного речника ЄК Олоф Гілл сказав, що Єврокомісія схвально оцінює усе, що наближає справедливий і сталий мир в Україні, і "якщо ця очікувана зустріч зрушить справи у тому напрямку – це буде позитивом".



Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ владіміром путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.



Трамп після розмови заявив, що путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.



У Будапешті запевнили, що "з повагою приймуть" правителя РФ, попри ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.

Також там зазначили, що дату і конкретне місце зустрічі Путіна і Трампаще не визначили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Єврокомісія уточнила, що чинні санкції проти російського керівництва не передбачають прямої заборони на в'їзд для путіна чи Лаврова, тому формальних перешкод для зустрічі лідера РФ із Трампом у Будапешті немає.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова речниці з зовнішньополітичних питаньНа щоденному брифінгу Єврокомісії журналісти почали розпитувати, чи домовленість президента США Дональда Трампа з правителем РФ про зустріч у Будапешті, столиці Угорщини, суперечить існуючим санкціям ЄС."Путін і Лавров – під санкціями про замороження активів, але не забороною на поїздки. Тож це їх не стосується… Зустріч ще не підтверджена, ми не будемо коментувати гіпотетичні сценарії. Але якщо вона буде, то, суто за фактами – для них немає заборони на в'їзд", – сказала речниця.Її також запитали, як літак з очільником Кремля може фізично опинитися у Будапешті з огляду на те, що ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків, і чи означає це, що Єврокомісії доведеться давати для цього окремий виняток.Вона зазначила, що для прольоту літака з путіним відповідний виняток повинні будуть надати окремі країни-члени.На запитання щодо ставлення Єврокомісії до можливості зустрічі Трампа і путіна у Будапешті заступник головного речника ЄК Олоф Гілл сказав, що Єврокомісія схвально оцінює усе, що наближає справедливий і сталий мир в Україні, і "якщо ця очікувана зустріч зрушить справи у тому напрямку – це буде позитивом".Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ владіміром путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.Трамп після розмови заявив, що путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.У Будапешті запевнили, що "з повагою приймуть" правителя РФ, попри ордер на його арешт від Міжнародного кримінального суду.Також там зазначили, що дату і конкретне місце зустрічі Путіна і Трампаще не визначили.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію