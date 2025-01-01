20 жовтня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Олегом Троцюком

Олегом Троцюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"У понеділок, 20 жовтня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Троцюка Олега Олександровича (24.05.1979 року народження), який загинув 8 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Ямпіль Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





