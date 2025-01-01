Пільговий тариф на електропостачання: скільки волинян можуть ним скористатися





Кількість споживачів з "пільговим" тарифом в області зросла з 9000 до 9400 людей. Про це Оксана Гентіш.



З її слів, на Волині майже 3600 споживачів, що проживають в негазифікованих багатоквартирних будинках на Любомльщині та Маневиччині та майже 5800 споживачів, що узаконили електроопалення. Тож зміни торкнуться понад 9000 споживачів.



"Наприклад, якщо домогосподарство спожило 1800 кВт-год електричної енергії протягом місяця, воно сплачує за тарифом 2 грн 64 коп. за кВт-год. Якщо домогосподарство спожило 3000 кВт-год, то перших 2000 кВт-год сплачується за тарифом 2 грн 64 коп, решта за тарифом 4 грн 32 коп", — пояснила вона.



Диференційовані тарифи на електроенергію передбачені на цей опалювальний сезон для двох категорій побутових споживачів. Для тих, у кого узаконені електроопалювальні установки без іншого виду опалення та для мешканців негазифікованих багатоквартирних будинків, в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.



Також для споживачів, які використовують електроопалення або проживають у негазифікованих багатоквартирних будинках, діють коефіцієнти зонного обліку електроенергії. Якщо встановлено двозонний лічильник, споживач може користуватися так званим нічним тарифом, який поширюється і на фіксовану ціну перших 2000 кВт-год.

