Угорщина не буде заарештовувати путіна в Будапешті, - Сійярто

володимира путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.



Про це повідомляє Петера Сійярто.



Сійярто дав зрозуміти, що путіну не варто лякатися перспективи арешту за ордером МКС в Угорщині, коли російський диктатор приїде до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом.



За словами Сійярто, дата та деталі зустрічі Трампа та путіна будуть відомі згодом, коли їх обговорять посадовці трьох країн. Будапешт, мовляв, готовий "забезпечити належні умови" для переговорів, бо Угорщина буцімто "одна з найбезпечніших країн світу".



При цьому Сійярто дав зрозуміти, що Будапешт проігнорує ордер на арешт путіна, виданий МКС. Ба більше, на Путіна в Угорщині чекають "з повагою".



"Ми з повагою чекаємо на президента Володимира Путіна, звичайно ж. Ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ніяких узгоджень з ким-небудь не потрібно", - заявив угорський міністр.



Ордер МКС на арешт путіна



Нагадаємо, у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна. Путіна звинуватили у викраденні українських дітей.



Теоретично, всі 125 країн-учасниць Римського статуту МКС мають виконувати таке рішення. Проте цей принцип вже порушила Монголія у вересні 2024 року, а слідом за нею нещодавно виконувати ордер відмовився Таджикистан. Тож Угорщина потрапила у дуже "поважну" компанію.



Саміт Трампа та Путіна: що відомо



Нагадаємо, Трамп 16 жовтня після розмови з Путіним анонсував зустріч з російським диктатором. Припускається, що саміт пройде в столиці Угорщини, Будапешті, протягом найближчих двох тижнів.



Після цього Сійярто публічно анонсував старт підготовки до зустрічі президента США з диктатором РФ у Будапешті.

