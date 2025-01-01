Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 18 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 18 жовтня
Луцьк
Хмарно. Помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно. Помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.
