Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 18 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 18 жовтня



Луцьк



Хмарно. Помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10° тепла.



Область



Хмарно. Помірний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

