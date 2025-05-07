Верховний Суд повернув для Луцькради пам'ятку архітектури, що там хочуть зробити

У комунальну власність повернуто нежитлове приміщення на вулиці Драгоманова, 1, що є пам’яткою архітектури місцевого значення.Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.15 жовтня постановою Верховного Суду залишено в силі рішення Господарського суду Волинської області від 07.05.2025 року, яким визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлового приміщення на вул. Драгоманова, 1 у м. Луцьку та зобов'язано ПП “КСАС” повернути Луцькій міській територіальній громаді зазначене нежитлове приміщення.Міська рада планувала та мала можливість залучити грантові кошти на реконструкцію цієї історичної будівлі. До початку повномасштабної війни ми планували тут облаштувати музей історії міста Луцька. Однак, як з'ясувалося, частину приміщення ще у грудні 2006 року було продано ПП “КСАС”. Укладення такого договору суперечило чинному на той час Закону України «Про тимчасову заборону приватизації пам'яток культурної спадщини», оскільки вказане приміщення з 1986 року є пам'яткою архітектури місцевого значення та відповідно до Закону України «Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» приватизації не підлягає.Луцькою міською радою спільно з Волинською обласною прокуратурою у 2024 році було розпочато судову процедуру щодо скасування договору купівлі-продажу нежитлового приміщення на вулиці Драгоманова, 1 та повернення пам’ятки культурної спадщини до комунальної власності.Судова справа неодноразово розглядалася у судах різних інстанцій, та 15 жовтня 2025 року за результатами нового розгляду справи Верховним Судом прийнято остаточне рішення."Дякую органам прокуратури за підтримку міста та висококваліфіковане представництво громади в суді. Після завершення війни ми обовʼязково повернемось до проекту з облаштування в згаданому приміщенні музею історії міста Луцька та у звʼязку з поверненням частини приміщення в комунальну власність зможемо залучити на реставрацію памʼятки та облаштування музею грантові кошти", - підсумував Ігор Поліщук у своєму дописі.