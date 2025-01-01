На Волині зросла урожайність цукрового буряка. ВІДЕО





Збір урожаю в області ще триває, цукрові буряки реалізовують на заводи, розповів начальник розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш, - пише



"Маємо хорошу цукристість — в середньому йде 16,5 по Гнідаві, що на пів відсотка вище від базового. Це непоганий показник, порівнюючи із минулим роком. Цукру буде вироблено не менше, ніж минулого року", — каже Олександр Книш.



Станом на 17 жовтня волинські аграрії уже зібрали цукрових буряків з площі 4 тисячі гектарів. Це майже половина від загальної кількості.



Господар Ігор Павлович з Луцького району цього року посіяв на 100 гектарів менше цукрових коренів, ніж торік. Нині збирає урожай на площі 400 гектарах з урожайністю 70-75 тонн з гектара.



"Якщо ціна цукру цього року буде низька, як зараз, то майже на нульовий рівень вийде рентабельності. Для того, аби заробляти на цукрових буряках, то необхідно збирати мінімум 80 тонн з гектара, тоді буде невеликий прибуток", — каже керівник агропідприємства.



29-річний комбайнер Сергій Костюк працює у цьому господарстві. Він родом із міста Полонне, що на Хмельниччині. Він працює не лише на Волині, але й у Львівській і Рівненській областях. За кордон на заробітки їхати не хоче, бо, говорить, що в Україні краще платять на сезонній роботі зі збору урожаю. Три місяці в полі, решта вдома. З його слів, вдома працювати важче, ніж комбайном збирати цукрові буряки.



Аби зібрати урожай цукрових буряків у цьому господарстві, каже Сергій, разом із напарником працюють цілодобово по 12 годин кожен.



"Комбайн сам іде, шість рядків проходжу. Виставили краба, перевели жатку, запускаємо машину, знаходимо рядок і натискуємо копір, який сам ловить рядок", — каже комбайнер.



Збір цукрових буряків в області триватиме до початку грудня, розповів керівник розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Урожайність цукрових буряків на Волині — краща, у порівнянні з минулим роком, 650 центнерів з гектара, це на 100 центнерів більше, ніж у 2024-му. Цього року їх посіяли на площі 9 тисяч гектарів, торік було понад 11 тисяч гектарів.Збір урожаю в області ще триває, цукрові буряки реалізовують на заводи, розповів начальник розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку, - пише "Суспільне" "Маємо хорошу цукристість — в середньому йде 16,5 по Гнідаві, що на пів відсотка вище від базового. Це непоганий показник, порівнюючи із минулим роком. Цукру буде вироблено не менше, ніж минулого року", — каже Олександр Книш.Станом на 17 жовтня волинські аграрії уже зібрали цукрових буряків з площі 4 тисячі гектарів. Це майже половина від загальної кількості.Господарз Луцького району цього року посіяв на 100 гектарів менше цукрових коренів, ніж торік. Нині збирає урожай на площі 400 гектарах з урожайністю 70-75 тонн з гектара."Якщо ціна цукру цього року буде низька, як зараз, то майже на нульовий рівень вийде рентабельності. Для того, аби заробляти на цукрових буряках, то необхідно збирати мінімум 80 тонн з гектара, тоді буде невеликий прибуток", — каже керівник агропідприємства.29-річний комбайнерпрацює у цьому господарстві. Він родом із міста Полонне, що на Хмельниччині. Він працює не лише на Волині, але й у Львівській і Рівненській областях. За кордон на заробітки їхати не хоче, бо, говорить, що в Україні краще платять на сезонній роботі зі збору урожаю. Три місяці в полі, решта вдома. З його слів, вдома працювати важче, ніж комбайном збирати цукрові буряки.Аби зібрати урожай цукрових буряків у цьому господарстві, каже Сергій, разом із напарником працюють цілодобово по 12 годин кожен."Комбайн сам іде, шість рядків проходжу. Виставили краба, перевели жатку, запускаємо машину, знаходимо рядок і натискуємо копір, який сам ловить рядок", — каже комбайнер.Збір цукрових буряків в області триватиме до початку грудня, розповів керівник розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію