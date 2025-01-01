Трамп запевнив, що закінчить війну в Україні
17 жовтня, 23:22
Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.
Про це глава Білого дому сказав на пресконференції з Володимиром Зеленським, - пише ТСН.
«У нас ніколи не було президента, який би вирішив хоча б одну війну. Багато хто починає війни, але не закінчує їх. <…> Я люблю закінчувати конфлікти. У цьому (війні в Україні — Ред.) буде досягнуто успіху. Зачекайте», — заявив президент США.
Трамп продовжив розповідати про свої посередницькі зусилля у врегулюванні різних конфліктів в усьому світі.
«Це номер дев’ять. Добре, це буде номер дев’ять для мене. Я розгадав вісім, включно з Близьким Сходом… Я не отримав Нобелівської премії… тому мене не хвилює все це. Мене просто хвилює порятунок життів. Але це буде номер дев’ять», — сказав він.
Президент США заявив, що врегулювання ситуації на Близькому Сході було важчим, ніж припинення війни в Україні.
«Війна на Близькому Сході була набагато складнішою. Тепер ми маємо чудовий шанс. Президент Зеленський хоче припинення війни. Сподіваюся, і Путін захоче того самого», — сказав Трамп.
«Сподіваюся, ми зможемо закінчити війну, перш ніж почнемо передавати „Томагавки“ Україні. Думаю, ми близькі до цього», — додав він.
Нагадаємо, що розпочалася зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського.
