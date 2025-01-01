На Волині через несправну піч згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 01:15
На Волині через поломку в пічному опаленні згорів будинок.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
17 жовтня о 12:04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Комарів Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 17-о державно пожежно-рятувального поста сел. Турійськ та пожежна команда сіл Луків і Перевали.
Локалізували загорання о 12:50, ліквідували о 13:13. Потерпілих немає.
Причина пожежі: недолік конструкції нагрівальної печі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
17 жовтня о 12:04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Комарів Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 17-о державно пожежно-рятувального поста сел. Турійськ та пожежна команда сіл Луків і Перевали.
Локалізували загорання о 12:50, ліквідували о 13:13. Потерпілих немає.
Причина пожежі: недолік конструкції нагрівальної печі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині через несправну піч згорів будинок. ФОТО
Сьогодні, 01:15
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп запевнив, що закінчить війну в Україні
17 жовтня, 23:22
На Волині зросла урожайність цукрового буряка. ВІДЕО
17 жовтня, 21:57