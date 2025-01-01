На Волині через несправну піч згорів будинок. ФОТО

На Волині через поломку в пічному опаленні згорів будинок.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

17 жовтня о 12:04 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Комарів Ковельського району. На місце виклику прибули вогнеборці 17-о державно пожежно-рятувального поста сел. Турійськ та пожежна команда сіл Луків і Перевали.

Локалізували загорання о 12:50, ліквідували о 13:13. Потерпілих немає.
Причина пожежі: недолік конструкції нагрівальної печі.

