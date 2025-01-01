На Волині росте 200-літня сосна. ФОТО

Співробітники Шацького національного природного парку провели обстеження вікової сосни, що зростає на одній із ділянок Світязького лісництва.

За результатами вимірювань, вік дерева перевищує 200 років. Про це розповів заступник директора з наукової діяльності нацпарку Василь Матейчик, - пише Суспільне.

"Це один із найстаріших екземплярів у межах парку — живий свідок природної історії Шацького краю. За оцінками спеціалістів, дерево сформувалося ще задовго до створення заповідної території й стало частиною сучасних старовікових лісів", — зазначив Василь Матейчик.
Особливість цієї вікової сосни полягає не лише у віці, каже заступник директора. Вона є генетично цінним зразком, який демонструє стійкість і добру адаптацію до природних умов Західного Полісся.
Результати обстеження підтвердили: дерево є здоровим і життєздатним. Зі слів Василя Матейчика, вікова сосна має повну, розгалужену крону, зелену хвою без ознак усихання. Також фахівці не виявили на ньому уражень шкідниками чи грибковими хворобами. Стовбур рівний, без тріщин і механічних пошкоджень, річні прирости стабільні.
Подібні обстеження у парку проводяться періодично, раз на кілька років, додав Василь Матейчик. Фіксація даних дає змогу згодом відстежувати зміни у стані старовікових дерев та планувати природоохоронні заходи.

