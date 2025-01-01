На Волині росте 200-літня сосна. ФОТО





За результатами вимірювань, вік дерева перевищує 200 років. Про це розповів заступник директора з наукової діяльності нацпарку Василь Матейчик, - пише



"Це один із найстаріших екземплярів у межах парку — живий свідок природної історії Шацького краю. За оцінками спеціалістів, дерево сформувалося ще задовго до створення заповідної території й стало частиною сучасних старовікових лісів", — зазначив Василь Матейчик.



Особливість цієї вікової сосни полягає не лише у віці, каже заступник директора. Вона є генетично цінним зразком, який демонструє стійкість і добру адаптацію до природних умов Західного Полісся.



Результати обстеження підтвердили: дерево є здоровим і життєздатним. Зі слів Василя Матейчика, вікова сосна має повну, розгалужену крону, зелену хвою без ознак усихання. Також фахівці не виявили на ньому уражень шкідниками чи грибковими хворобами. Стовбур рівний, без тріщин і механічних пошкоджень, річні прирости стабільні.



Подібні обстеження у парку проводяться періодично, раз на кілька років, додав Василь Матейчик. Фіксація даних дає змогу згодом відстежувати зміни у стані старовікових дерев та планувати природоохоронні заходи.

