ВМС України вперше знищили російський морський дрон





Інцидент стався у територіальних водах України поблизу маршруту цивільного судноплавства, пишуть військові, - пише



За даними ВМС, ворожий безекіпажний катер був оперативно ліквідований завдяки спільним діям українських моряків та розвідників ГУР Міністерства оборони. Військові також оприлюднили відео моменту знищення дрона.



Аналітики Defense Express, які проаналізували оприлюднені кадри, зазначають, що йдеться про нову модель російського морського дрона, яка раніше не фіксувалася у відкритих джерелах. Про це свідчить, зокрема, характерна надбудова у задній частині апарата, де, ймовірно, розташовані камера та системи зв'язку.



Експерти звертають увагу, що корпус дрона має пласку палубу, а його розміри, імовірно, невеликі - хоча це складно точно оцінити за наявними кадрами. Потужний вибух під час ураження свідчить, що апарат був споряджений бойовою частиною.



Цікаво, що перед знищенням безпілотник стояв нерухомо. На думку аналітиків, він міг чекати на ціль, вийти з ладу або потрапити під дію українських систем радіоелектронної боротьби.



Фахівці припускають, що поява цього нового типу дрона може бути реакцією Росії на нещодавні успішні атаки українських морських безпілотників - зокрема, ураження корабля "Сімферополь" у дельті Дунаю. Це свідчить, що РФ продовжує розвивати напрям морських дронів, хоча й стикається з ключовою проблемою - відсутністю аналога системи супутникового зв'язку Starlink, на яку спираються українські апарати.



У Defense Express наголошують: для України цей інцидент - сигнал посилювати захист портової інфраструктури. Йдеться, зокрема, про розгортання систем радіоелектронної боротьби, встановлення бонових загороджень і вдосконалення засобів виявлення дронів ще на підходах до узбережжя.



30 серпня бійці спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму.



Дрони ГУР вдарили по авіабазі в Гвардійському поблизу Сімферополя, де було уражено два російські гелікоптери Мі-8. За оцінками розвідки, їхня вартість сягає від $20 до $30 млн.



Крім того, у бухті Севастополя під час повітряної атаки постраждав російський буксир, імовірно БУК-2190. По ньому було спрямовано боєприпас із дрона.

