Волинський ліцей виграв проєкт на встановлення сонячних панелей за понад 120 тисяч євро

Нововолинський ліцей №5 виграв міжнародний проєкт «Допомога Литви енергетичному сектору України» вартістю 121 679 євро.Про це повідомили у Нововолинській міській раді.У межах проєкту на даху закладу встановлять 262 сонячні панелі та 120 батарей загальною потужністю 85 кіловат. Це дозволить забезпечити ліцей електроенергією на 80% у осінньо-зимовий період та повністю — у весняно-літній час.17 жовтня литовська компанія «SoliTek» розпочала встановлення сонячних панелей. Хід монтажних робіт оглянув начальник управління освітиспільно з директоркою ліцеюПро етапи встановлення та технічні особливості системи розповів виконавчий директор компаніїПроєкт став логічним продовженням участі ліцею в ініціативах із підвищення енергоефективності. У 2023 році навчальний заклад спільно з відділом проєктної діяльності та інвестицій подав заявку на конкурс Greenpeace «Енергоефективні громади» і став одним із чотирьох переможців в Україні. У результаті було проведено енергоаудит будівлі та отримано відповідний сертифікат.