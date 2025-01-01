На Волині прогнозують сніг та заморозки
Сьогодні, 09:15
На Волині на вихідні може випасти перший сніг. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
18 жовтня через територію області проходитиме атмосферний фронт, тому очікуються дощі та посилення вітру, передає misto.media.
Про це у коментарі misto.media розповів завідувач сектору метеопрогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.
«19 жовтня уночі місцями можливий мокрий сніг. Надалі опади припиняться, але температура почне знижуватись», — каже синоптик.
Найближчими днями вночі прогнозують заморозки від 0 до -4°C, а вдень температура триматиметься до +4°C та +5°C.
З наступного тижня середньодобова температура буде близько від +5°C до +6°C.
