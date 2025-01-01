На Волині прогнозують сніг та заморозки

На Волині прогнозують сніг та заморозки
На Волині на вихідні може випасти перший сніг. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

18 жовтня через територію області проходитиме атмосферний фронт, тому очікуються дощі та посилення вітру, передає misto.media.

Про це у коментарі misto.media розповів завідувач сектору метеопрогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Василь Климюк.

«19 жовтня уночі місцями можливий мокрий сніг. Надалі опади припиняться, але температура почне знижуватись», — каже синоптик.

Найближчими днями вночі прогнозують заморозки від 0 до -4°C, а вдень температура триматиметься до +4°C та +5°C.

З наступного тижня середньодобова температура буде близько від +5°C до +6°C.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 жовтня
Сьогодні, 10:12
Трамп поки що відмовив Зеленському в «Томагавках»: зустріч лідерів була «напруженою», - Axios
Сьогодні, 09:45
На Волині прогнозують сніг та заморозки
Сьогодні, 09:15
Волинський ліцей виграв проєкт на встановлення сонячних панелей за понад 120 тисяч євро
Сьогодні, 08:25
ВМС України вперше знищили російський морський дрон
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8