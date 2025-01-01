Трамп поки що відмовив Зеленському в «Томагавках»: зустріч лідерів була «напруженою», - Axios

Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському, що не має наміру постачати Україні далекобійні ракети "Томагавк". Принаймні, поки що.



Про це повідомляє



Видання пише, що Зеленський сподівався покинути Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але виявив, що Трамп перебуває зовсім в іншому "стані духу" після телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним.



Зокрема, Трамп під час зустрічі дав зрозуміти, що його пріоритетом є дипломатія, а поставки "Томагавків" можуть її підірвати. Зеленський своєю чергою активно наполягав на них, але президент США чинив опір і не виявляв гнучкості.



Він підкреслив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного вирішення конфлікту полягає в тому, щоб завершити війну, заморозивши лінії фронту. Axios вказує, що це пропозиція, яку Україні нібито важко прийняти.



Одне з джерел повідомило, що зустріч лідерів "була непростою", а за словами іншої людини - "вона була поганою".



"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", - сказало перше джерело.



Друге повідомило, що під час зустрічі президент США зробив кілька різких заяв, і в деякі моменти зустріч була досить емоційною.



Як пише Axios, зустріч "різко завершилася" через 2,5 години.



"Думаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня", - сказав Трамп, маючи на увазі заплановані переговори між США і Росією.



Відомо, що президент США має намір зустрітися з главою Кремля в Будапешті протягом наступних двох тижнів.



Що сказав Зеленський пресі



Нагадаємо, що після зустрічі в Білому домі президент України провів телефонну розмову з низкою європейських лідерів. Незабаром він вийшов до журналістів і відповів на запитання преси.



Зокрема, Зеленський підтвердив, що він обговорював із Трампом "Томагавки", але сказав, що обидва вирішили не обговорювати це питання публічно, оскільки США хочуть уникнути ескалації.



На запитання, чи оптимістичний він щодо "Томагавків", український лідер відповів: "Я реаліст".

На запитання, чи оптимістичний він щодо "Томагавків", український лідер відповів: "Я реаліст".

