Курс валют на 18 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 18 жовтня. Так, вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 41,63 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,63 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,52 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,63 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,52 (-1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку пропонують знести обеліск на меморіалі
Сьогодні, 12:18
Курс валют на 18 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18 жовтня
Сьогодні, 10:12
Трамп поки що відмовив Зеленському в «Томагавках»: зустріч лідерів була «напруженою», - Axios
Сьогодні, 09:45
На Волині прогнозують сніг та заморозки
Сьогодні, 09:15