Курс валют на 18 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,63 (-13 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,52 (-1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,41 (+1 коп.)

