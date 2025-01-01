У Луцьку пропонують знести обеліск на меморіалі
Сьогодні, 12:18
У Луцьку історик Віталій Скальський закликав демонтувати радянські обеліски та створити на їхньому місці українські символи пам’яті – каплички, хрести чи інформаційні стенди, які розповідатимуть про справжню історію міста.
Про це він розповів у подкасті журналіста Юрія Ричука, передає "Конкурент".
«Обеліск знести. Там мають з'явитися чи каплички, чи хрести. Ще хтось із місцевих краєзнавців пропонував встановити там інформаційну дошку, яка б розповідала, що це старе кладовище, про його історію. Позатирати серпи, молоти, знести цифри 1939–1945, воно абсолютно непотрібне. У нас у пам’яті занадто багато Другої світової війни. І вона вся пострадянська, не об’єктивна, не україноцентрична», — зазначив історик.
За словами Віталія Скальського, в Луцьку не приділяють належної уваги вшануванню загиблих у Першій світовій війні чи жертв подій 1939 року. Він наголосив, що радянські меморіали формують спотворене уявлення про минуле та відображають російську, а не українську історичну перспективу.
