У Луцьку пропонують знести обеліск на меморіалі
У Луцьку історик Віталій Скальський закликав демонтувати радянські обеліски та створити на їхньому місці українські символи пам’яті – каплички, хрести чи інформаційні стенди, які розповідатимуть про справжню історію міста.

Про це він розповів у подкасті журналіста Юрія Ричука, передає "Конкурент".

«Обеліск знести. Там мають з'явитися чи каплички, чи хрести. Ще хтось із місцевих краєзнавців пропонував встановити там інформаційну дошку, яка б розповідала, що це старе кладовище, про його історію. Позатирати серпи, молоти, знести цифри 1939–1945, воно абсолютно непотрібне. У нас у пам’яті занадто багато Другої світової війни. І вона вся пострадянська, не об’єктивна, не україноцентрична», — зазначив історик.

За словами Віталія Скальського, в Луцьку не приділяють належної уваги вшануванню загиблих у Першій світовій війні чи жертв подій 1939 року. Він наголосив, що радянські меморіали формують спотворене уявлення про минуле та відображають російську, а не українську історичну перспективу.

