Як відправити посилку в Німеччину з України за допомогою Meest ПОШТА





Ви можете оформити доставку онлайн, замовити безкоштовний кур’єрський забір по Україні, а отримувач у Німеччині матиме змогу забрати посилку у поштоматі Hermes або DHL — таких точок видачі тисячі по всій території Німеччини, зокрема в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Штутгарті та Кельні.



Що потрібно знати перед відправкою

З Meest ПОШТА весь процес організовано прозоро та зручно. Достатньо заповнити форму на сайті або в мобільному додатку, вказати дані отримувача та сплатити доставку онлайн. Ви одразу бачите точну вартість послуги — без прихованих платежів чи комісій.



Після оформлення замовлення кур’єр приїде за вашою адресою — це може бути Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса чи будь-який інший населений пункт. Посилку доставлять у вибране місто Німеччини, де її можна буде забрати в автоматизованому поштоматі або отримати з рук кур’єра.



Основні переваги доставки з Meest ПОШТА:

Безкоштовний кур’єрський забір по всій Україні

Тисячі поштоматів Hermes та DHL у містах Німеччини

Зрозумілі тарифи, без прихованих доплат

Онлайн-оформлення, оплата та відстеження

Актуально як для особистих, так і для комерційних відправлень

Як працює сервіс

Ось базова інструкція для клієнта:



1. Зайдіть на сайт або у застосунок Meest ПОШТА



2. Оберіть напрямок — Німеччина



3. Заповніть дані відправника та отримувача



4. Замовте безкоштовний забір посилки



5. Сплатіть онлайн та отримайте трек-номер



6. Слідкуйте за доставкою в особистому кабінеті



Всі дії можна виконати за кілька хвилин. Отримувач у Німеччині також отримає сповіщення про доставку і зможе забрати відправлення у зручному форматі.



Для кого підходить ця послуга

Доставка актуальна для:



родин, які надсилають особисті речі, документи, подарунки

підприємців, які ведуть торгівлю з клієнтами в Німеччині

фрілансерів, які надсилають зразки, матеріали або готову продукцію

переселенців, які підтримують зв’язок з близькими

Відправити посилку в Німеччину з Meest ПОШТА — це швидко, надійно та з мінімальними зусиллями. Компанія надає всі інструменти для самостійного керування доставкою: від онлайн-розрахунку до вибору способу вручення. Це сучасний підхід до міжнародної логістики, що враховує потреби приватних клієнтів та бізнесу.

