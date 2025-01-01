Збірна України з волинянами у складі програла Ізраїлю у Лізі націй з ампфутболу
17 жовтня, 22:38
Збірна України з ампфутболу поступилася у стартовому матчі Ліги націй EAFF-2025 команді Ізраїлю з рахунком 0:2.
Свої наступні ігри в азербайджанському Баку наші ампфутболісти проведуть уже завтра проти Нідерландів та Бельгії, - про це повідомили наа сайті Української асоціації футболу.
У складі збірної України з ампфутболу є троє волинян - Дмитро Щегельський, Михайло Соколян та Вадим Король.
Дебютним суперником "синьо-жовтих" у поточному розіграші турніру стала збірна Ізраїлю, яка здобула перемогу з рахунком 2:0. Обидва голи українська команда пропустила у першому таймі: на 24-й хвилині відзначився Царфаті, а на 38-й хвилині рахунок подвоїв Маман.
18 жовтня, збірна України зіграє одразу два матчі Ліги націй EAFF-2025: спочатку українці зустрінуться з Нідерландами (10:00), після чого на них очікує поєдинок проти Бельгії (14:00). Четвертий матч турніру відбудеться 19 жовтня, коли Україна зіграє з Азербайджаном (16:00).
Склад збірної України:
Воротарі: Станислав Капля («Дніпро» Черкаси), Юрій Дячук («Покрова» Львів), Володимир Матвієнко («Буревій» Київ).
Польові гравці: Юрій Сущ, Валентин Осовський, Ярослав Качмар, Олександр Чинчлей, Дмитро Щегельський, Микола Олексієнко, Дмитро Куць, Анатолій Медведюк, Микола Гатала (усі — «Покрова» Львів), Михайло Соколян, Вадим Король (обидва — «Хрестоносці» Луцьк), Іван Артюх («Шахтар Сталеві» Донецьк).
