Трамп обговорить із Зеленським свою розмову з путіним

Дональд Трамп в ході зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським обговорить, зокрема, свою телефонну розмову з главою Кремля владіміром путіним, яка відбулась напередодні.



Про це сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, де він приймає Зеленського, - пише



Трамп похвалив Зеленського, сказавши, що той "багато пережив" під час війни в Україні. Він також назвав його "сильним лідером".



"Як ви знаєте, вчора ми мали важливу розмову з президентом Путіним, і ми будемо про це говорити", – зазначив Трамп.



Раніше Трамп також пояснив вибір місця зустрічі з Володимиром Путіним тим, що йому подобається премʼєр-міністр Угорщини.



Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.



За даними ЗМІ, європейські лідери намагаються вибороти собі місце за столом переговорів після того, як останній контакт президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Володимиром Путіним поставив під загрозу їхні зусилля щодо посилення тиску на Росію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАв ході зустрічі зі своїм українським колегоюобговорить, зокрема, свою телефонну розмову з главою Кремля владіміром путіним, яка відбулась напередодні.Про це сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, де він приймає Зеленського, - пише "Європейська правда" Трамп похвалив Зеленського, сказавши, що той "багато пережив" під час війни в Україні. Він також назвав його "сильним лідером"."Як ви знаєте, вчора ми мали важливу розмову з президентом Путіним, і ми будемо про це говорити", – зазначив Трамп.Раніше Трамп також пояснив вибір місця зустрічі з Володимиром Путіним тим, що йому подобається премʼєр-міністр Угорщини.Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.За даними ЗМІ, європейські лідери намагаються вибороти собі місце за столом переговорів після того, як останній контакт президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Володимиром Путіним поставив під загрозу їхні зусилля щодо посилення тиску на Росію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію