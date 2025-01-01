На Волині патрульний відсудив 60 тисяч у водія, який збив його та втік





Про це пише



Як йдеться у вироку від 13 жовтня, інцидент стався 11 серпня 2025 року на вулиці Обʼїзній у селі Рованці Луцького району. Близько 11:20 водій автомобіля Audi A6 збив лейтенанта поліції та втік з місця події. Унаслідок ДТП потерпілий отримав травму руки. Невдовзі порушника розшукали. Ним виявився 49-річний волинянин Михайло Карпік.



У суді обвинувачений повністю визнав провину, проте мотиву свого вчинку не назвав. Чоловік зазначив, що компенсував поліцейському гроші за лікування, просив суворо його не карати.



Суддя Анатолій Марчук визнав 49-річного волинянина винним за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обовʼязків), проте звільнив від основного покарання й призначив 1,5 року іспитового терміну. Крім того, Михайло Карпік зобовʼязаний компенсувати патрульному 60 тис. грн матеріальної шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

