Росіяни під час української атаки у Криму збили свій літак





Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в прямому ефірі телеканалу "Апостроф", передає



"Так відбивали атаки українців, що в результаті змогли збити власний літак сьогодні над Кримом", — сказав він.



За словами речника, наразі триває збір інформації щодо інциденту. Деталі мають з’явитися згодом, зокрема і в публічному просторі.



Плетенчук також повідомив, що у тимчасово окупованому Криму горить уже друга нафтобаза, полум’я видно навіть із Гвардійського. Він наголосив, що загасити такі об’єкти складно через відкрите горіння та наявність великої кількості палива. До того ж, можливі повторні удари, як це вже було на нафтотерміналі у Феодосії.



"Але результат на табло доволі сумнівний зараз у Криму для росіян. І, судячи з усього, сьогодні там палива стане ще менше", — зазначив він.



Речник підкреслив, що загарбники намагатимуться відновити зруйновані об’єкти, адже потреба в пальному залишається, однак ці території перебувають у зоні вогневого контролю Сил оборони.



"Територія перебуває у доступності нашого вогневого контролю, зокрема військово-морськими силами, не лише загалом Збройними силами України", — додав Плетенчук.



Він наголосив, що логістика російських військ у тимчасово окупованому Криму залишається вразливою, а загальна ситуація на півострові й надалі погіршується для окупантів.





