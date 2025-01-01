На Волині 17-річний мотоцикліст збив 4-річну дівчинку. ДЕТАЛІ

На Волині 17-річний мотоцикліст збив 4-річну дівчинку. ДЕТАЛІ
У селі Оленине Камінь-Каширського району 16 жовтня мотоцикліст наїхав на 4-річну дівчинку та втік з місця аварії.

Як повідомила Суспільному 17 жовтня інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, близько 14:40 до чергової частини надійшло повідомлення від медиків про дорожньо-транспортну пригоду.

Встановили, що водій мотоцикла "Lifan KP-200" збив дитину, коли вона вибігла на дорогу. Дівчинку із забоями та саднами госпіталізували. За словами інспекторки, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.

Правоохоронці також встановили водія — ним виявився 17-річний житель сусіднього села. У поліції також зазначили, що право на керування мотоциклом хлопець мав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водій, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни під час української атаки у Криму збили свій літак
Сьогодні, 14:07
Завтра Боратинська громада прощатиметься із загиблим на війні Героєм Дмитром Семенюком
Сьогодні, 13:31
На Волині 17-річний мотоцикліст збив 4-річну дівчинку. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 13:20
На війні загинув 23-річний Герой з Волині Максим Кухтей
Сьогодні, 13:12
Фура влетіла у блокпост на Одещині: загинули двоє військових
Сьогодні, 12:30
Медіа
відео
1/8