На Волині 17-річний мотоцикліст збив 4-річну дівчинку. ДЕТАЛІ

мотоцикліст наїхав на 4-річну дівчинку та втік з місця аварії.



Як повідомила Марина Балдич, близько 14:40 до чергової частини надійшло повідомлення від медиків про дорожньо-транспортну пригоду.



Встановили, що водій мотоцикла "Lifan KP-200" збив дитину, коли вона вибігла на дорогу. Дівчинку із забоями та саднами госпіталізували. За словами інспекторки, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.



Правоохоронці також встановили водія — ним виявився 17-річний житель сусіднього села. У поліції також зазначили, що право на керування мотоциклом хлопець мав.

