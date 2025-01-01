На Волині 17-річний мотоцикліст збив 4-річну дівчинку. ДЕТАЛІ
Сьогодні, 13:20
У селі Оленине Камінь-Каширського району 16 жовтня мотоцикліст наїхав на 4-річну дівчинку та втік з місця аварії.
Як повідомила Суспільному 17 жовтня інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, близько 14:40 до чергової частини надійшло повідомлення від медиків про дорожньо-транспортну пригоду.
Встановили, що водій мотоцикла "Lifan KP-200" збив дитину, коли вона вибігла на дорогу. Дівчинку із забоями та саднами госпіталізували. За словами інспекторки, її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.
Правоохоронці також встановили водія — ним виявився 17-річний житель сусіднього села. У поліції також зазначили, що право на керування мотоциклом хлопець мав.
