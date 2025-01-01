На війні загинув 23-річний Герой з Волині Максим Кухтей





"Травми, що несумісні з життям, отримав на полі бою воїн-краянин Максим Кухтей із села Раків Ліс. Юне життя обірвалося 16 жовтня 2025 року. У районі тривають жалобні днини. Світла пам'ять Герою. Співчуття родині загиблого захисника України", - зазначили у громаді.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На фронті загинув житель Камінь-Каширської громади

