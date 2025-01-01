Завтра Боратинська громада прощатиметься із загиблим на війні Героєм Дмитром Семенюком
Сьогодні, 13:31
Завтра, 18 жовтня, Боратинська громада прощатиметься із Захисником України Дмитром Семенюком.
"О 9.15 траурний кортеж з тілом Героя вирушить від моргу до рідного дому (с. Гірка Полонка, вул. Шкільна буд 18).
О 12:00 розпочнеться чин похорону біля будинку загиблого.
О 12:30 траурна колона вирушить від рідного будинку захисника (вул.Шкільна, 18 - вул. Мальовнича (до афіши).
О 13:00 розпочнеться панахида та прощання у храмі Святого Архістратига Михаїла с. Гірка Полонка", - йдеться в повідомленні.
По завершенню служби відбудеться поховання на міcцевому кладовищі.
"Просимо виявити шану пам’яті загиблого Героя та гідно провести його в останню земну дорогу.
Вічна пам’ять, честь і слава полеглому воїну!" - зазначають у громаді.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
