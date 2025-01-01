Фура влетіла у блокпост на Одещині: загинули двоє військових
Сьогодні, 12:30
Автопригода сталася сьогодні, 17 жовтня, близько 07:00 на автодорозі неподалік села Сухий Лиман. Загинули двоє військовослужбовців, віком 34 та 36 роки.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходилися біля пересувного блокпосту. Керманич пояснив: він їх не помітив.
На жаль, один потерпілий загинув на місці, другий – у «швидкій» по дорозі в лікарню.
Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий.
Слідчо-оперативна група з розслідувань дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області встановлює всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання водія у процесуальному порядку.
На ділянці дороги, де сталася ДТП, ускладнено рух транспорту.
