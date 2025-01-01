На Волині підліток на мотоциклі збив маленьку дитину і втік
Сьогодні, 11:39
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на Волині у селі Оленине, постраждала дитина.
Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.
Автопригода сталася вчора, 16 жовтня, у селі Оленине Камінь-Каширської громади.
Водій мотоцикла Lifan KP-200 збив 4-річну дівчинку. Дитину з травмами госпіталізували.
Поліцейські встановили, що за кермом був 16-річний житель району.
