На Волині підліток на мотоциклі збив маленьку дитину і втік





Про це у телеграмі повідомляє



Автопригода сталася вчора, 16 жовтня, у селі Оленине Камінь-Каширської громади.



Водій мотоцикла Lifan KP-200 збив 4-річну дівчинку. Дитину з травмами госпіталізували.



Поліцейські встановили, що за кермом був 16-річний житель району.



