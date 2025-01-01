На Волині підліток на мотоциклі збив маленьку дитину і втік

На Волині підліток на мотоциклі збив маленьку дитину і втік
У дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на Волині у селі Оленине, постраждала дитина.

Про це у телеграмі повідомляє Вечірній Луцьк.

Автопригода сталася вчора, 16 жовтня, у селі Оленине Камінь-Каширської громади.

Водій мотоцикла Lifan KP-200 збив 4-річну дівчинку. Дитину з травмами госпіталізували.

Поліцейські встановили, що за кермом був 16-річний житель району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підліток на мотоциклі збив маленьку дитину і втік
Сьогодні, 11:39
Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським розпочнеться близько 20 години
Сьогодні, 11:22
У Луцьку патрульні зловили двох водіїв без прав
Сьогодні, 11:06
ЗСУ зупинили весняно-літній наступ РФ, на кількох напрямах ворог відходить, - Генштаб
Сьогодні, 10:49
Російська агентка намагалася підірвати авто у Дніпрі. Її затримали
Сьогодні, 10:25
Медіа
відео
1/8