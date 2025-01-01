У Луцьку патрульні зловили двох водіїв без прав

У Луцьку протягом ночі патрульні притягнули двох громадян до відповідальності заПро це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.Учора, 16 жовтня, на вулиці Глушець патрульні зупинили водія автомобіля BMW за порушення правил дорожнього руху.Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що керманич не має права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.Ще одного чоловіка, який керував автомобілем Nissan, інспектори зупинили під час дії комендантської години на вулиці Стрілецькій. Згідно з базами даних, він також не отримував посвідчення водія.В обох випадках патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.