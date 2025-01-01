У Луцьку патрульні зловили двох водіїв без прав
Сьогодні, 11:06
У Луцьку протягом ночі патрульні притягнули двох громадян до відповідальності за керування без прав.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Учора, 16 жовтня, на вулиці Глушець патрульні зупинили водія автомобіля BMW за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що керманич не має права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Ще одного чоловіка, який керував автомобілем Nissan, інспектори зупинили під час дії комендантської години на вулиці Стрілецькій. Згідно з базами даних, він також не отримував посвідчення водія.
В обох випадках патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.
Учора, 16 жовтня, на вулиці Глушець патрульні зупинили водія автомобіля BMW за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів поліцейські з’ясували, що керманич не має права керування транспортними засобами, оскільки не отримував посвідчення водія відповідної категорії.
Ще одного чоловіка, який керував автомобілем Nissan, інспектори зупинили під час дії комендантської години на вулиці Стрілецькій. Згідно з базами даних, він також не отримував посвідчення водія.
В обох випадках патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині підліток на мотоциклі збив маленьку дитину і втік
Сьогодні, 11:39
У Луцьку патрульні зловили двох водіїв без прав
Сьогодні, 11:06
ЗСУ зупинили весняно-літній наступ РФ, на кількох напрямах ворог відходить, - Генштаб
Сьогодні, 10:49