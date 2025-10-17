Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським розпочнеться близько 20 години

Зустріч американського і українського президентів запланована сьогодні на 20 годину. Згідно з розкладом Дональда Трампа, опублікованим на сайті Білого дому, о 1:15 за місцевим часом має розпочатися двосторонній ланч із Володимиром Зеленським.

Він буде закрити для преси. Після переговорів Дональд Трамп планує поїздку до Флориди, пише LB.ua.

Володимир Зеленський уже прибув до США і провів деякі зустрічі, зокрема, з виробником ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Головна ціль поїздки – обговорити постачання озброєння. Президент казав, що ключовим завданням України на перемовинах зі США цього тижня є протиповітряна оборона, стійкість українських міст та громад і примус Росії до миру.

Важливість особистої розмови Зеленський пояснював тим, що не все можна обговорювати телефоном.

