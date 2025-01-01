Через падіння імпорту російський бюджет втратив трильйон рублів





Про це повідомляє



Російський уряд недоотримав 952 млрд рублів податку на додану вартість (ПДВ) із товарів, що ввозяться до країни. Це стало основною причиною перегляду прогнозу дефіциту бюджету.



Згідно з оновленими даними Мінфіну рф, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зріс до 5,73 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Найбільше падіння відбулося в сегменті ненафтогазових доходів, які скоротилися на 2,3 трлн рублів. Половина цієї суми припадає на імпортні збори, зокрема на ПДВ при ввезенні товарів.



Причиною зниження надходжень став падіння імпорту в рублевому вираженні та зміна його структури.



Зростання бюджетного дефіциту вже змусило уряд готуватися до підвищення податкового навантаження з наступного року, щоб компенсувати втрати від скорочення імпорту та зменшення валютних надходжень.



