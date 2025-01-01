На Волині на смерть розбився 24-річний мотоцикліст: в'їхав у бетонну огорожу

Ще одне молоде життя втрачено: слідчі розслідують смертельну ДТП з мотоциклістом.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія сталась в ніч на 13 жовтня, на Ковельщині.Місцевий мешканець, керуючи мотоциклом VIPER ZS150-J, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення із бетонною огорожею.Від отриманих травм він загинув на місці. Йому було лише 24 роки. Встановлено, що чоловік кермував в стані алкогольного сп’яніння.Ця трагедія розслідується в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ.