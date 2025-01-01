На Волині на смерть розбився 24-річний мотоцикліст: в'їхав у бетонну огорожу

На Волині на смерть розбився 24-річний мотоцикліст: в'їхав у бетонну огорожу
Ще одне молоде життя втрачено: слідчі розслідують смертельну ДТП з мотоциклістом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталась в ніч на 13 жовтня, на Ковельщині.

Місцевий мешканець, керуючи мотоциклом VIPER ZS150-J, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення із бетонною огорожею.

Від отриманих травм він загинув на місці. Йому було лише 24 роки. Встановлено, що чоловік кермував в стані алкогольного сп’яніння.

Ця трагедія розслідується в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ.


