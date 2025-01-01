На Волині на смерть розбився 24-річний мотоцикліст: в'їхав у бетонну огорожу
Сьогодні, 09:34
Ще одне молоде життя втрачено: слідчі розслідують смертельну ДТП з мотоциклістом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась в ніч на 13 жовтня, на Ковельщині.
Місцевий мешканець, керуючи мотоциклом VIPER ZS150-J, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення із бетонною огорожею.
Від отриманих травм він загинув на місці. Йому було лише 24 роки. Встановлено, що чоловік кермував в стані алкогольного сп’яніння.
Ця трагедія розслідується в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія сталась в ніч на 13 жовтня, на Ковельщині.
Місцевий мешканець, керуючи мотоциклом VIPER ZS150-J, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив зіткнення із бетонною огорожею.
Від отриманих травм він загинув на місці. Йому було лише 24 роки. Встановлено, що чоловік кермував в стані алкогольного сп’яніння.
Ця трагедія розслідується в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на смерть розбився 24-річний мотоцикліст: в'їхав у бетонну огорожу
Сьогодні, 09:34
Обірвалося життя медсестри із Луцька
Сьогодні, 09:30
Опанували деревообробні верстати: 59 волинянок взяли участь в експериментальному проєкті
Сьогодні, 08:20