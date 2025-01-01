Обірвалося життя медсестри із Луцька

Після важкої хвороби учора, 12 жовтня, відійшла у вічність старша медична сестра опікового відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці Медоб’єднання Луцької громадиПро це у фейсбуці повідомив медичний заклад.«З Ларисою Петрівною ми пропрацювали разом 25 років. Це була людина надзвичайної доброти і людяності. Вона була нам, як мама: старалась, щоб все було добре і нікого не образити. Ніколи нікому ні в чому не відмовляла. Багато чому навчила мене і колег у професії. У нас відділення не просте, тяжкі складні пацієнти, але вона все своє трудове життя присвятила опіковому відділенню і кожному старалась приділити свою увагу» - поділилась про покійну виконуюча обовʼязки старшої медичної сестри відділенняЛариса Огребчук народилась 22 лютого 1966 року у селі Мала Осниця Маневицького району. Після закінчення школи вступила у Луцьке медичне училище. Отримавши диплом медсестри у 1986 році приступила до роботи у Луцькій міській лікарні на посаді палатної медсестри опікового відділення, а з 1996 року - сестра медична старша.«Майже 40 років свого життя Лариса Огребчук присвятила служінню людям у нашому медичному закладі в опіковому відділенні. Її руки дарували надію, її слово - підтримку. Для багатьох пацієнтів і колег вона була більше, ніж медсестра. Вона була прикладом відданості, доброти та самопожертви. Сумуємо разом з рідними. Світла памʼять про Ларису Огребчук назавжди залишиться у наших серцях. Царство Небесне. Вічна памʼять!» - зазначили у медичному об’єднанні Луцької громади.