У центрі пробації на Волині допомагають соціалізуватися засудженим

У Ковельському райвідділі філії державної установи "Центр пробації" виконують рішення суду щодо тих, хто відбуває покарання не у в’язниці, а на волі.

Про це пише Суспільне.

Зараз на обліку перебуває 161 людина, розповіла провідна інспекторка установи Марина Муравчук. З її слів, за допомогою інспекторів, психолога відділу та волонтерів люди стають на шлях виправлення, долають залежність, показують гарні успіхи у тому, що працевлаштовуються, створюють сім’ї, ведуть подальше суспільно-корисне життя не вчиняючи повторних злочинів та реально доводячи суспільству, те що вони можуть жити поруч з людьми не бувши в умовах ізоляції.

"Шанс використовують на повну. Є таких історій багато. За 2024 рік — це 10 людей, які змінили своє життя. Коли людина дійсно побувавши на таких низах, де вона розуміє, або життя, або смерть, тоді якесь усвідомлення приходить і вона просить допомоги", — каже Марина Муравчук.

Миколі Тищуку — 67 років, чоловік прийшов у Центр пробації поставити відмітку. Він займався міжнародними перевезеннями, працював водієм. Дорогою з Одеси на Львів через Хмельницьку область, не помітив припаркованої машини і допустив зіткнення. Після аварії відбув покарання пів терміну, півтора року, і потрапив у центр пробації.

"У місцях позбавлення волі такого немає, як тут. Це позбавлення волі, а це воля. Пробація працює куди краще, як там. Там нічого не пояснюють, там є наказ, як в у військовій частині. Там бачать, хто виправився в колонії, хто відмінно себе поводить, той раніше навіть на пів терміну звільняється", — каже чоловік.

З такими людьми працюють інспектори, психологи і волонтери. Юрій Калашніков — колишній наркозалежний. З 23 років почав вживати ін'єкційні наркотики, 10 років був залежним. Нині він волонтерить у центрі пробації, допомагає людям, які відбувають покарання.

"Першочергово — це не осудження. Хоча б являти лояльність і не ставити хрест на цій людині, навіть якщо вона вдесяте оступилася. Довіра — це важлива річ, яка має бути. В цей момент можна побудувати якийсь місток для змін", — говорить Юрій.

Психологиня центру пробації Наталія Шпанка каже, що волонтери мали б працювати офіційно й отримувати оплату, щоб держава могла фінансувати та допомагати їм у цьому.

У центрі пробації здійснюють нагляд за умовно засудженими, засудженими до громадських, суспільно-корисних, чи виправних робіт людьми.


