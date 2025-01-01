У центрі пробації на Волині допомагають соціалізуватися засудженим

виконують рішення суду щодо тих, хто відбуває покарання не у в’язниці, а на волі.



Про це пише



Зараз на обліку перебуває 161 людина, розповіла провідна інспекторка установи Марина Муравчук. З її слів, за допомогою інспекторів, психолога відділу та волонтерів люди стають на шлях виправлення, долають залежність, показують гарні успіхи у тому, що працевлаштовуються, створюють сім’ї, ведуть подальше суспільно-корисне життя не вчиняючи повторних злочинів та реально доводячи суспільству, те що вони можуть жити поруч з людьми не бувши в умовах ізоляції.



"Шанс використовують на повну. Є таких історій багато. За 2024 рік — це 10 людей, які змінили своє життя. Коли людина дійсно побувавши на таких низах, де вона розуміє, або життя, або смерть, тоді якесь усвідомлення приходить і вона просить допомоги", — каже Марина Муравчук.







Миколі Тищуку — 67 років, чоловік прийшов у Центр пробації поставити відмітку. Він займався міжнародними перевезеннями, працював водієм. Дорогою з Одеси на Львів через Хмельницьку область, не помітив припаркованої машини і допустив зіткнення. Після аварії відбув покарання пів терміну, півтора року, і потрапив у центр пробації.



"У місцях позбавлення волі такого немає, як тут. Це позбавлення волі, а це воля. Пробація працює куди краще, як там. Там нічого не пояснюють, там є наказ, як в у військовій частині. Там бачать, хто виправився в колонії, хто відмінно себе поводить, той раніше навіть на пів терміну звільняється", — каже чоловік.







З такими людьми працюють інспектори, психологи і волонтери. Юрій Калашніков — колишній наркозалежний. З 23 років почав вживати ін'єкційні наркотики, 10 років був залежним. Нині він волонтерить у центрі пробації, допомагає людям, які відбувають покарання.



"Першочергово — це не осудження. Хоча б являти лояльність і не ставити хрест на цій людині, навіть якщо вона вдесяте оступилася. Довіра — це важлива річ, яка має бути. В цей момент можна побудувати якийсь місток для змін", — говорить Юрій.







Психологиня центру пробації Наталія Шпанка каже, що волонтери мали б працювати офіційно й отримувати оплату, щоб держава могла фінансувати та допомагати їм у цьому.







У центрі пробації здійснюють нагляд за умовно засудженими, засудженими до громадських, суспільно-корисних, чи виправних робіт людьми.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському райвідділі філії державної установи "Центр пробації"щодо тих, хто відбуває покарання не у в’язниці, а на волі.Про це пише Суспільне Зараз на обліку перебуває 161 людина, розповіла провідна інспекторка установи. З її слів, за допомогою інспекторів, психолога відділу та волонтерів люди стають на шлях виправлення, долають залежність, показують гарні успіхи у тому, що працевлаштовуються, створюють сім’ї, ведуть подальше суспільно-корисне життя не вчиняючи повторних злочинів та реально доводячи суспільству, те що вони можуть жити поруч з людьми не бувши в умовах ізоляції."Шанс використовують на повну. Є таких історій багато. За 2024 рік — це 10 людей, які змінили своє життя. Коли людина дійсно побувавши на таких низах, де вона розуміє, або життя, або смерть, тоді якесь усвідомлення приходить і вона просить допомоги", — каже Марина Муравчук.— 67 років, чоловік прийшов у Центр пробації поставити відмітку. Він займався міжнародними перевезеннями, працював водієм. Дорогою з Одеси на Львів через Хмельницьку область, не помітив припаркованої машини і допустив зіткнення. Після аварії відбув покарання пів терміну, півтора року, і потрапив у центр пробації."У місцях позбавлення волі такого немає, як тут. Це позбавлення волі, а це воля. Пробація працює куди краще, як там. Там нічого не пояснюють, там є наказ, як в у військовій частині. Там бачать, хто виправився в колонії, хто відмінно себе поводить, той раніше навіть на пів терміну звільняється", — каже чоловік.З такими людьми працюють інспектори, психологи і волонтери.— колишній наркозалежний. З 23 років почав вживати ін'єкційні наркотики, 10 років був залежним. Нині він волонтерить у центрі пробації, допомагає людям, які відбувають покарання."Першочергово — це не осудження. Хоча б являти лояльність і не ставити хрест на цій людині, навіть якщо вона вдесяте оступилася. Довіра — це важлива річ, яка має бути. В цей момент можна побудувати якийсь місток для змін", — говорить Юрій.Психологиня центру пробаціїкаже, що волонтери мали б працювати офіційно й отримувати оплату, щоб держава могла фінансувати та допомагати їм у цьому.У центрі пробації здійснюють нагляд за умовно засудженими, засудженими до громадських, суспільно-корисних, чи виправних робіт людьми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію