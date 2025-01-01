Опанували деревообробні верстати: 59 волинянок взяли участь в експериментальному проєкті





Волинь є лідером, що входить в топ 5 по навчанню жінок на "стереотипно чоловічі" професії, розповіла Алла Куцин.



З її слів, загалом в рамках проєкту можна здобути 31 професію, на Волині є 14 ліцензованих професій, на які можна навчатися. На такі професії, як водій навантажувача, на навчання направляють за межі області — до Дніпра та Кривого Рогу, розповідає Алла Куцин



"На навчання жінок профінансовано близько 600 тис. грн з фонду державного соціального страхування на випадок безробіття, при тому — орієнтовно 500 тис. грн профінансовано навчальним закладам області", — каже Алла Куцин.



На одному із деревообробних підприємств у Ковелі працює 10 жінок, які вчилися в рамках проєкту, ще 9 розпочали навчання і практику на верстатах, говорить інженер з охорони праці Віктор Смітюх. З його слів, зараз не вистачає верстатників, налагоджувальників верстатів і водіїв навантажувачів.



"Об’єкт розташований на площі 15 га, працює понад 150 робітників. Через те що не вистачає чоловічих професій, то є потреба, щоб жінки освоювали чоловічі професії. Жінки задоволені, бо вони отримують вищу кваліфікацією і гарантовано забезпечені роботою", — говорить Віктор Смітюх.



Віра Войтюк кілька місяців офіційно працює на деревообробному підприємстві. Вона — верстатниця. Жінка три місяці навчалась професії за направленням центру зайнятості. Це підприємство для роботи, каже обрала, тому що воно близько до її дому. З її слів, найскладніше — це стояти за верстатом, бо все має бути чітко виміряно, складати може і звичайний практикант, а стояти на верстаті складно і важко.



"У нас війна. В когось чоловік на війні й треба утримувати сім’ю, працювати. Але я вважаю, що і жінка може працювати, як і чоловік. Ми тільки зовні такі ніжні, а так ми теж, маємо сильний характер і вдачу", — каже верстатниця.



Розпочали навчання жінки з теорії — освоювали ази роботи з верстатами, зараз опановують навички на практиці, розказує майстер Ковельського центру професійно-технічної освіти Микола Мороз.



Майстер працює в системі профтехосвіти 49 років. Каже, що були такі роки, коли була потреба, потім були роки, що "верстатник" була чоловіча професія. На даний час дефіцит робочої сили й зараз частково заміняють жіночі руки чоловічі професії.



"Якщо жінка може підіймати 20 кг, то мужчини — 50 кг. То відповідно і робочі місця мають відповідати, але якщо дивитись на це виробництво, все автоматизоване чи напівавтоматизоване, то можна ставити на любе робоче місце жінку і вона буде виконувати любу роботу", — каже Микола Мороз.



Олені Ваврисюк 38 років, вона приїжджає на підприємство з сусіднього села. Каже, що навчалась і дистанційно, і очно. Зараз у неї практика. Жінка виховує двох дітей, чоловік на пенсії, має групи інвалідності, в родині працює лише вона.



"Офіціанткою була, пішла на вищу кваліфікацію, щоб більше отримувати", — говорить жінка.



Навчання, за словами керівниця обласного центру зайнятості Алли Куцин, відбувається на замовлення роботодавців, всі жінки після завершення можуть працевлаштуватись. Учасницями проєкту можуть стати усі охочі, а не лише безробітні.

