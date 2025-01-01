Ось що потрібно зробити з кущами малини восени, щоб наступного року був щедрий урожай
Сьогодні, 05:17
Досвідчені садівники наголошують, що у вересні та жовтні важливо підготувати малину до зимівлі. Правильний догляд восени гарантує сильні пагони та великі ягоди. Завдяки кільком не важким діям наступного року ваші кущі будуть щедро плодоносити.
Що потрібно зробити з кущами малини восени, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Обрізання
Восени обов’язково обріжте старі пагони - ті, що вже плодоносили. Вони товстіші, темніші й часто сухіші. Залишайте лише молоді цьогорічні пагони. Оберіть 5–7 найміцніших на один кущ.
Підживлення
Восени малина потребує фосфорно-калійних добрив. Вони допомагають кореням зміцніти перед зимою. Натомість азотні добрива восени не варто використовувати. Адже вони будуть стимулювати новий ріст рослини, а це перед холодами не потрібно.
Полив і мульчування
Перед настанням морозів проведіть вологозарядковий полив. Добре пролийте кущі водою, а потім замульчуйте землю навколо малини сухим листям, або перегноєм, тирсою або соломою. Так корені малини будуть захищені від промерзання.
Підв’язування і захист від морозу
Пагони малини можна акуратно пригнути до землі і закріпити шпильками, щоб узимку їх прикрив сніг. Якщо зими у вашому регіоні малосніжні, накрийте кущі агроволокном.
