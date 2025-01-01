Курс валют на 13 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 жовтня. Долар злетів на 10 коп. Євро впав у вартості на 10 коп. Польський злотий втратив 4 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,60 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,10 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,29 (-4 коп.)
