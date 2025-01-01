13 жовтня на Волині: гортаючи календар

Віталіна Веремчук (на фото).



Також особисте свято ексголови Локачинської райдержадміністрації Володимира Мазурка, голови Волинської спілки ветеранів Афганістану Григорія Павловича, волейболістки Ольги Стасюк та шеф-кухаря луцького закладу Юрія Хазіпова.



ВолиньPost вітає всіх зі святом і зичить мудрості, професійних успіхів, здоров’я та наснаги на добрі справи для Волині.



Цього дня іменини у тих, хто носять імена Григорій та Михайло.



Сьогодні, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих.



13 жовтня 2011 року у селі Гончий Брід Ковельського району відбулося відкриття та освячення пам’ятника 58 українцям, жертвам польсько-українського конфлікту 1943-1944 років.

