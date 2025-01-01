У Луцьку просять встановити світлофор на проспекті Соборності





Як пишуть Ольга Годлевська.



Підписати петицію можна за посиланням. «Звертаюся з проханням облаштувати регульований пішохідний перехід (із світлофором або іншим засобом примусового зниження швидкості) на проспекті Соборності, у районі гуртожитків Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Цей відрізок дороги є небезпечним: за останні пів року тут сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, у тому числі з потерпілими. Водії часто порушують швидкісний режим, а пішохідний рух у цьому місці інтенсивний. Щодня переходом користуються студенти, школярі, діти, старші люди, мешканці гуртожитків і прилеглих будинків», – вказала Ольга Годлевська.



Вона висловила прохання провести обстеження дорожнього руху на зазначеній ділянці, встановити регульований пішохідний перехід або світлофорний об’єкт, а в разі потреби – облаштувати лежачі поліцейські, розмітку та додаткові попереджувальні знаки.



«Мета цієї ініціативи – гарантування безпеки пішоходів і попередження нових дорожньо-транспортних пригод. Безпека людей має бути пріоритетом нашого міста», – вказала авторка петиції.



Нагадаємо, щоб Луцька міська рада розглянула петицію, за 15 діб її мають підписати 300 людей.

