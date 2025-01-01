У Луцьку просять встановити світлофор на проспекті Соборності
Сьогодні, 22:09
На проспекті Соборності в Луцьку просять облаштувати регульований пішохідний перехід. Ідеться про перехід поблизу гуртожитків ВНУ імені Лесі Українки.
Як пишуть Волинські новини, таку пропозицію на сайті Єдиної системи місцевих петицій зареєструвала Ольга Годлевська.
Підписати петицію можна за посиланням. «Звертаюся з проханням облаштувати регульований пішохідний перехід (із світлофором або іншим засобом примусового зниження швидкості) на проспекті Соборності, у районі гуртожитків Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Цей відрізок дороги є небезпечним: за останні пів року тут сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, у тому числі з потерпілими. Водії часто порушують швидкісний режим, а пішохідний рух у цьому місці інтенсивний. Щодня переходом користуються студенти, школярі, діти, старші люди, мешканці гуртожитків і прилеглих будинків», – вказала Ольга Годлевська.
Вона висловила прохання провести обстеження дорожнього руху на зазначеній ділянці, встановити регульований пішохідний перехід або світлофорний об’єкт, а в разі потреби – облаштувати лежачі поліцейські, розмітку та додаткові попереджувальні знаки.
«Мета цієї ініціативи – гарантування безпеки пішоходів і попередження нових дорожньо-транспортних пригод. Безпека людей має бути пріоритетом нашого міста», – вказала авторка петиції.
Нагадаємо, щоб Луцька міська рада розглянула петицію, за 15 діб її мають підписати 300 людей.
